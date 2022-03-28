Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi

28.03.2022 14:57
Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı'nın tanıtılması için çalışmalar bir yandan devam ederken, 23 Nisan İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, ekiplerle bir araya gelip resim yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı'nın tanıtılması için çalışmalar bir yandan devam ederken, 23 Nisan İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, ekiplerle bir araya gelip resim yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliliğini arttırmaya yönelik tanıtım çalışmalarını sürdüren 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yandan tanıtım yaparken bir yandan da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 23 Nisan İlköğretim okulunda öğrenim gören 1/A sınıfı öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Acil durumlarda tek numaranın 112 olduğunu, hangi durumlarda 112'nin aranması gerektiğini, sistemin nasıl çalıştığı konusunda minik öğrencilere bilgilendirmelerde bulunulurken, konferans salonunda 112 etkinliği düzenlendi. Acil Çağrı ile ilgili resim çizen öğrenciler, tanıtım filmi de izledi. - DÜZCE

Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi
Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi
Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi
Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi

YORUMLAR
500
Kütahya'da 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi Kütahya'da 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi Özel çocuklar 112'yi ziyaret etti Özel çocuklar 112'yi ziyaret etti

23 Nisan, Düzce, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
14:29 Ukraynalı vekil Rus işgali sırasında yaşanan dehşeti ortaya çıkardı: Bir kadına kocasını öldürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:04:30. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement