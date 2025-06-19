Öğrenciler Aileleriyle Çiğköfte Yoğurdu - Son Dakika
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Yerel

Öğrenciler Aileleriyle Çiğköfte Yoğurdu

19.06.2025 17:53
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Sivas'ta 'Minik Eller Büyük İşler Projesi' etkinliğinde öğrenciler aileleriyle çiğköfte yaptı.

Öğrenciler aileleriyle çiğköfte yoğurdu

SİVAS - Sivas Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen 'Minik Eller Büyük İşler Projesi'nin yıl sonu etkinliğinde öğrenciler, aileleriyle birlikte çiğköfte yoğurarak hem öğrenmenin hem de üretmenin keyfini yaşadı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi'nde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Aile Yılı çerçevesinde düzenlenen 'Minik Eller Büyük İşler Projesi' etkinliğinde öğrenciler, aileleriyle birlikte geleneksel yiyecekleri yapmayı öğrendi. Son etkinlikte çiğköfte tepsilerinin başına geçen minikler, velileri ve öğretmenleriyle birlikte çiğ köfte yoğurdu. Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Kızılırmak İlkokulu öğrencileriyle birlikte çiğköfte yoğuran Erdoğan, çocukların yaparak ve yaşayarak öğrendiği bu tarz uygulamaların eğitimdeki karşılığının çok değerli olduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen proje boyunca bugüne kadar 55 okuldan 186 şubede etkinlik yapıldı. 4 bin 967 öğrenci, 420 veli ve 186 öğretmenin katıldığı etkinlikler, öğrencilerin akademik bilgilerin yanı sıra beceri ve sosyal yönlerini de geliştirmeyi amaçlıyor.

"Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte bu aktivitelere katılıyor"

Projenin hayata geçirilmesinde emeği olanları tebrik eden Erdoğan, "Proje ile öğrencilerimizin becerileri geliştirilirken yaparak öğrenmelerine de imkan sağlanıyor. Aile Yılı kapsamında velilerimizin de katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikler bizim için çok anlamı ve değerli. Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte bu aktivitelere katılarak birlikte vakit geçirmenin, birlikte öğrenmenin ve ürün ortaya çıkarmanın keyfini yaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler Aileleriyle Çiğköfte Yoğurdu - Son Dakika

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