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Öğrenciler, Dünya Çevre Günü'nde tarihi Yason Burnu'nda çöp topladı

ORDU - Ordu'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler, Yason Burnu'nda ve deniz kenarında çöp topladı.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece de doğal sit alanı olan Yason Burnu'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak öğrenciler tarafından şiir ve müzik sunumları yapıldı.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, günün anlamına uygun olarak 'Sıfır Atık' projesinin başarıya ulaşabilmesi için vatandaşların projeye destek vermesi gerektiğini söyledi.

Çöp toplama etkinliğine katılan öğrenciler, güzel bir etkinlik olduğunu ve her zaman yapılması gerektiğini söylediler. Yapılan temizlik ile çevrenin güzelleştiğini ifade eden öğrenciler, insanların da bu sayede heveslendiğini belirtti. Bölgede en çok plastik ve ambalaj atıkları topladıklarını belirten öğrenciler, insanların doğayı ve denizi kirletmemesi gerektiğine de dikkat çekerek, daha güzel bir çevre için insanların dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptılar.

Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler, bölgedeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Perşembe Belediye Başkan Vekili Kahraman Yalçın ve protokol üyeleri katıldı.