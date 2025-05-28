Öğrenciler Fidan Dikti, TOMA Suladı

Fidanların can suyu TOMA'dan

Çocuklar dikti, TOMA suladı

Öğrenciler ile polisler fidan dikti

ŞANLIURFA - Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ortaokul öğrencileri ile polisler tarafından dikilen fidanların ilk can suyunu TOMA verdi.

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğrenciler ile polisler anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Midibüs ile Mevlana Ortaokulundan alınan öğrenciler, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada polislerle buluşan öğrenciler daha sonra fidan dikecekleri bölgeye götürüldü. Çocuklara TOMA da eşlik etti.

Ellerine kazma kürek alan öğrenciler, polis ağabeyleriyle birlikte fidan dikti. Fidanların ilk can suyunu ise TOMA verdi. TOMA'dan püskürtülen su ile fidanlar sulandı.

Polislerle birlikte fidan diken öğrenciler, polis ağabeyleri ile okul yönetimine teşekkür etti.