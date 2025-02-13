Öğrenciler İshak Paşa Sarayı'nda Tarihi Gezi - Son Dakika
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Öğrenciler İshak Paşa Sarayı'nda Tarihi Gezi

Öğrenciler İshak Paşa Sarayı\'nda Tarihi Gezi

Diyadin'deki öğrenciler, İshak Paşa Sarayı'na kültürel bir gezi düzenledi, tarihi bilgilere sahip oldu.

13.02.2025 13:05
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Öğrenciler, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'na unutulmaz bir gezi programı yaptı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Merkezi bünyesindeki öğrenciler, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'na unutulmaz bir gezi gerçekleştirdi.

Osmanlı döneminin önemli mimari yapılarından biri olan ve ihtişamlı görünümüyle görenleri büyüleyen bu saray, ziyaret eden öğrenciler için hem tarihsel bir bilgi kaynağı hem de görsel bir şölen sundu.

Gezi sırasında uzman rehberler eşliğinde sarayın tarihi, mimari özellikleri ve bölgenin genel kültürel mirası hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca, öğrenciler sarayın mistik havası içinde yürüyerek tarihe tanıklık ederken, bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek adına bolca hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Böylelikle hem eğitici hem de eğlenceli geçen bu ziyaret, gençler için tarihi ve kültürel anlamda unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda yer etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler İshak Paşa Sarayı'nda Tarihi Gezi - Son Dakika

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