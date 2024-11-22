Öğrenciler İtfaiye Ziyaretiyle Yangın Güvenliği Öğrendi - Son Dakika
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Öğrenciler İtfaiye Ziyaretiyle Yangın Güvenliği Öğrendi

Öğrenciler İtfaiye Ziyaretiyle Yangın Güvenliği Öğrendi

Necdet Ülger İlköğretim Okulu öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilik mesleğini tanıma fırsatı buldu. Eğitim sırasında yangın güvenliği hakkında bilgiler edinerek, yangın durumunda neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirildiler.

22.11.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği, Necdet Ülger İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı. İtfaiyecilerle tanışan öğrenciler için ihbar anında olay sireninin çalmasıyla müfrezeden vakaya çıkış canlandırıldı.

Necdet Ülger İlköğretim Okulu 3-D Sınıfı öğrencileri, Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. İtfaiyecilerle tanışan öğrencilere, Eğitim Şube Personeli Tuğba Zorlu; itfaiyenin görevlerinin ne olduğunu, itfaiye araçlarının nasıl kullanıldığını, okulda veya evlerinde meydana gelebilecek bir yangın durumunda çocukların neler yapmaları gerektiğini anlattı. Yanma ve yangın arasındaki farkı örneklerle anlatan Zorlu, başlangıç aşamasında yapılacak doğru müdahale ile can ve mal kaybına neden olabilecek büyük çapta yangının önüne geçilebileceğini aktardı. Zorlu, yangın söndürme cihazlarının özellikleri ve kullanımı hakkında da öğrencilere bilgi verdi. İtfaiyeciler de öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı.

Yangın ve benzeri afetlerde kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgiler verilen öğrenciler için itfaiyecilerin ihbar anında olay sireninin çalmasıyla müfrezeden vakaya çıkışı canlandırıldı.

"Öğrencilerimiz önemli bilgiler edindi"

Necdet Ülger İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Serap Akşahin, öğrencilerine itfaiyecilik mesleğini yakından tanıtmak amacıyla bu geziyi düzenlediklerini belirtti. Gezi sayesinde, hayati derecede önemli bilgiler edindiklerini ifade eden Akşahin, "İtfaiyeye gerçekleştirdiğimiz bu gezi, umduğumuzdan çok daha verimli oldu. Öğrencilerimiz bu gezi sayesinde, hayati derecede önemli bilgiler edindi. Mersin İtfaiyesi'nin bilgi ve teknik kapasitesini yakından gördükten sonra, kendimizi artık daha güvende hissediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler İtfaiye Ziyaretiyle Yangın Güvenliği Öğrendi - Son Dakika

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