Öğrenciler Manevi Değerleri Öğrendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencileri, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Değerler Eğitimi Projesi (ÇEDES) çerçevesinde Yeni Camii'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, cami ortamını yakından tanıma ve dini-manevi değerler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Program kapsamında cami görevlisi Ömer Ay ile Şuhut İlçe Müftüsü Ali Üney, öğrencilerle bir araya gelerek onların merak ettikleri soruları samimi bir ortamda cevaplandırdı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, ibadet mekanlarının toplum hayatındaki yeri, manevi değerlerin önemi ve günlük yaşamda değerler eğitiminin katkıları üzerine sohbet gerçekleştirildi. Etkinlik sayesinde öğrenciler hem dini bilgiler konusunda bilinçlenirken hem de değerler eğitimi ile önemli kazanımlar elde etti.

Yetkililer, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayan ÇEDES projesinde benzer faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti.

Programın sonunda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen din görevlilerine, öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür edilerek başarı dileklerinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR