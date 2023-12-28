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Öğrenciler para topladı, okul çalışanları sınıfları boyadı - Son Dakika
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Öğrenciler para topladı, okul çalışanları sınıfları boyadı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir okulun sınıfları öğrenci, veli ve okul çalışanlarının işbirliğiyle boyandı. Öğrenciler ailelerinin desteğiyle para topladı ve sınıfların boyasını seçti. Öğretmen ve okul çalışanları ise sınıfları boyayarak yeniledi. Kampanya, öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Öğrenciler para topladı, okul çalışanları sınıfları boyadı
28.12.2023 - 20:20,  Güncelleme: 20:23
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Öğrenciler para topladı, okul çalışanları sınıfları boyadı

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir okulun sınıfları öğrenci, veli ve okul çalışanlarının işbirliğiyle boyandı. Duvarları uzun yıllardır boyanamayan sınıflarının yeni rengini seçen öğrenciler ailelerinin desteğiyle para topladı. 'Boyası sizden, boyaması bizden' sloganıyla fırçaları eline alan öğretmen ve okul çalışanları boyadıkları sınıfları yeniledi.

Hasan Coci Anadolu Lisesi'nde her sınıf, o sınıfta öğrenim gören öğrencilerce renginin belirlenip boyasının alınmasının ardından okulun öğretmen ve çalışanları tarafından boyandı. 14 sınıfın yarısı boyanarak yenilenirken tamamının 2 hafta içinde bitirilmesi planlanıyor. Okulun koridorları ve diğer kısımlarının boya masrafını ise öğretmenler ve okul idaresi karşıladı.

3 ay önce göreve başladığı okuldaki kampanyanın maddi destek toplamaktan ziyade öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirten okul müdürü Cüneyt Gümüş, "Her şeyi devletten beklememek düşüncesiyle kampanya başlattık. Sınıflar bir araya gelip rengi seçti. İstedikleri boyacıdan boya alıp teslim ettiler. Ardından boyama işlemini gerçekleştirdik. Böylece öğrencilerin katkısıyla boyanan sınıfların daha az kirleneceğini düşünüyoruz" dedi.

İlk etapta örnek olarak boyadıkları sınıfı gören öğrencilerinin çok beğendiğini anlatan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Göktekin de, "Boyanın rengini kendilerinin seçebileceğini teklif ettik. İnanılmaz geri dönüşler aldık. Kendi sınıflarını boyattılar" diye konuştu. Sınıflarının yeni görünümünü çok beğenen öğrenciler ise öğretmenlerine, okul personeline ve projeye destek olan ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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Gümüşhacıköy, Amasya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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