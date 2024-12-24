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Öğrenciler Safranbolu'yu Gezdiler

Öğrenciler Safranbolu\'yu Gezdiler

İhlas Vakfı Sıla Yurdu'ndaki öğrenciler, Safranbolu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

24.12.2024 16:24
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Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Safranbolu'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı'na bağlı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri için Safranbolu gezisi düzenlendi. Yurt Müdürü Enis Köklü ve yardımcıları nezdinde gerçekleştirilen gezi, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki cam terası ziyaret etti. Cam terasta adrenalin dolu dakikalar yaşayan öğrencler daha sonra bölgede bulunan su kemerlerini inceledi. Daha sonra öğrenciler, Safranbolu'daki Hıdırlık Tepesi, saat kulesi, Kent Tarihi Müzesi Cinci Han ve camileri gezdi. İhlas Vakfı'nın Karabük'teki gönüllüleri tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Geziye katılan öğrenciler, Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını ve çok eğlendiklerini ifade etti.

Yurt Müdürü Enis Köklü ise yurtta kalan öğrencilere yönelik çeşitli geziler düzenlediklerini belirterek, "Öğrenciler müşteri değil, ailelerin kıymetli emanetleridir. Onların her türlü gelişimini sağlamak için sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak için çok önemli. Öğrencilerimizde bu faaliyetlerimizin müsbet sonuçlarını görmek bizi mutlu etmektedir" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Safranbolu, kastamonu, Kültür, Turizm, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Safranbolu'yu Gezdiler - Son Dakika

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