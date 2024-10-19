Öğrenciler Sebze Yetiştirip Satışa Sundular - Son Dakika
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Yerel

Öğrenciler Sebze Yetiştirip Satışa Sundular

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Erzincan'da öğrenciler, serada yetiştirdikleri sebzeleri Dünya Gıda Günü'nde sattılar.

19.10.2024 15:28
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Önce öğrenip ürettiler şimdi ise satıyorlar

ERZİNCAN - Erzincan'da Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde oluşturulan serada yetiştirdikleri sebzeleri okulda düzenlenen etkinlikte satışa çıkardı.

Domates, biber, patlıcan, karnabahar gibi mevsimlik sebze ve aynı zamanda meyve yetiştiren ortaokullu öğrenciler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle birlikte çiftçilik mesleğinin inceliklerini öğrendiler. Öğrenciler yetiştirip dalından kopardıkları meyveleri önce tattılar sonra ise Dünya Gıda Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte satışa çıkardılar.

Etkinliğe katılan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Dünya Gıda Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte çocukların Okuldaki Çiftlik Projesi ile ürettikleri ürünlerin sergilenmesini sağladıklarını kaydetti. Serada üretilen ürünlerin etkinlikle birlikte satışa sunulduğunu söyleyen Kütük, "Ürünlerden elde ettiğimiz gelirle seneye serayı daha büyük ve daha güzel olması için faaliyete geçireceğiz." dedi.

Dünya Gıda Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikle birlikte Okuldaki Çiftlik Projesi'ne final yapmak istediklerini belirten Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, "Öğrencilerimiz yetiştirdikleri ürünlerin önce bir tadına baktılar. Bugünde etkinliğimiz vesilesiyle satışını yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Diyetisyeni Uzeyir Tuğberk Kozan ise satışa sunulan meyve ve sebzeleri tanıtarak düzenlenen etkinlikte çocuklarda sağlıklı ve doğal beslenme bilincini oluşturarak yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: İHA

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