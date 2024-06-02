Öğrenciler sıralarda, veliler ise okulun çevresinde ter döktü - Son Dakika
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Öğrenciler sıralarda, veliler ise okulun çevresinde ter döktü

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Sakarya'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı başladı. Öğrenciler sınav sıralarında yerlerini alırken, veliler ise okulun çevresinde bekleyerek ter döktü. İlk oturumun sona ermesiyle ikinci oturum başlayacak.

02.06.2024 11:46
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Öğrenciler sıralarda, veliler ise okulun çevresinde ter döktü

SAKARYA - Sakarya'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki sınav başladı. Zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav heyecanı başladı. Sakarya'da da sınava girecek olan adaylar ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. İçeri giriş saatinin gelmesinin ardından polis ve gözetmenlerin eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, 09.30'da sınavın birinci oturumuna katıldı. Zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı. LGS çerçevesinde düzenlenen sınavda birinci oturum 10.45'te sona erecek, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Kaynak: İHA

Sakarya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler sıralarda, veliler ise okulun çevresinde ter döktü - Son Dakika

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