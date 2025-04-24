Öğrenciler sokak hayvanları konusunda bilgilendirildi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle sokak hayvanlarna yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Öğrenciler, sokak hayvanları konularında bilgilendirildi.

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Veteriner Hekim Kürşad Yıldız, Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilere sahipsiz hayvanlar konusunda önemli bilgiler aktardı. Eğitimde, sahipsiz hayvanların yaşam şartları, hakları ve hayvanlara karşı gösterilmesi gereken duyarlılık konuları üzerinde duruldu. Yaralı sokak hayvanları ile alakalı önemli bilgiler veren Yıldız, sunumunun sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlanmasıyla eğitim son buldu. - BAYBURT