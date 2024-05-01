Öğrenciler Tarımda Ses Titreşiminin Bitkiler Üzerindeki Etkisini Buldu

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na Niğde 19 Mayıs Ortaokulu'ndan katılan öğrenciler, tarımda verimliliği arttırmak için geliştirdikleri modelle titreşimin bitkiler üzerindeki olumlu etkisini buldu.

19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri Ferda ve Reyhan, Dalga Leğen Modelinde Ses ve Dalganın 3 Farklı Bitki Türünde Çimlenme ve Gelişim Davranışlarının İncelenmesi projelerinde deney ve kontrol grubu adını verdikleri 2 farklı ortamda bitki yetiştirdi. Daha sonra kurulan sistemle deney grubunda bulunan nohut, fasulye ve soğana gönderdikleri ses titreşimlerinin büyüme ve gelişimde olumlu etkisini kaydeden öğrenciler, titreşimin bitki morfolojisinde etkisi olduğunu gördü. Ferda ve Reyhan, yaptıkları araştırmaların tarımsal uygulamalara entegre edilerek tarımın kolaylaştırılmasını sağlamak istediklerini belirtti.

Projelerinde ses titreşiminin bitki morfolojisi üzerinde etkili olduğunu gördüklerini söyleyen Niğde 19 Mayıs Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ferda Sakarya, "Projemizin adı, Dalga Leğen Modelinde Ses ve Dalganın 3 Farklı Bitki Türünde Çimlenme ve Gelişim Davranışlarının İncelenmesi. Bu projemizde dalga etkileşimli bir sistem kullanarak, ses titreşimlerinin bitki büyümesi üzerindeki etkisini incelemeye amaçladık. Özellikle soğan, fasulye ve nohut gibi yaygın bitki türlerinin büyümesi üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık. Sonuç olarak da deney grubunda gelişen nohudun ve fasulyenin daha fazla geliştiğini, kontrol grubuna göre de soğanın daha fazla geliştiğini yani burada ses titreşiminin bitki morfolojisi üzerinde özelliklerinin etkili olduğunu gözlemledik" dedi.

Niğde 19 Mayıs Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Reyhan Sakarya ise çalışma ile tarımın kolaylaşabileceğini söyleyerek, "Çalışmamızda 2 tane dalga leğeni kullandık. Birisinde sessiz ve dalga oluşumunu sağlamayan bir düzenek halinde sadece su konularak çimlenmeyi gözlemledik. Diğerinde ise ses ve dalga oluşturan bir düzenek halinde yine çimlenmeyi gözlemledik. Çalışmamızda oluşturduğumuz düzeneklerden deney grubunda nohut ve fasulyenin gelişmiş olduğunu, kontrol grubunda ise soğanın daha iyi gelişmiş olduğunu gözlemledik. Çalışmamızdaki hedefimiz ses titreşimlerinin tarımsal uygulamalara nasıl entegre edilebileceğini odaklamaktır. Bunun katkısı da tarımın daha da kolaylaştırılması olabilir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ