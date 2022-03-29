Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi - Son Dakika
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Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi

29.03.2022 14:53
Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi

Çankırı'da düzenlenen uçurtma şenliğine çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Çankırı'da düzenlenen uçurtma şenliğine çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vali Ayhan ÇEVİK Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinesinde uçurtma şenliği gerçekleştirildi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı. Down sendromu, otizme farkındalığın oluşturduğu şenlikte birçok etkinliğe imza atıldı. Palyaçolar, yüz boyama ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi. - ÇANKIRI

Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi
Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi
Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi
Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi
Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi
Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Down Sendromu, 21 Mart, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi - Son Dakika


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