Öğrenciler Vali Koltuğuna Oturdu, Park İstedi

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Vali koltuğuna oturan öğrenciler park istedi

BİTLİS - Bitlis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun koltuğuna oturan öğrenciler park isteğinde bulundular.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Zeynep Ela Horoz ve Talha Aras Taşçı, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle kısa süreliğine vali oldular. Temsili olarak kısa süreliğine vali olan her iki öğrenci de çocuk parkı ve lunapark isteğinde bulundular.

Makamını öğrencilere devreden Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, daha sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Karaömeroğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümü münasebeti ile çocuklarımızı makamlarımızda ağırladık ve makamlarımıza oturttuk. Bu seneki çocuklarımız 1'inci sınıf çocukları olduğu için biraz daha böyle çocuk havasında geçti. Milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Valilik makamına gelen temsili öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenleri Özlem Ergün de eşlik etti.