Öğrencilerden anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Öğrencilerden anlamlı etkinlik

25.04.2022 12:41
Öğrencilerden anlamlı etkinlik

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuk Cerrahisi Bölümünde tedavi gören çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuk Cerrahisi Bölümünde tedavi gören çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünde tedavi gören çocuklara yönelik "Her Çocuğun Bayramı 23 Nisan" projesiyle yola çıkan bir grup öğrenci ve akademisyen, çocuklara sürpriz yaptı. Tedavi altında olan çocukların bayramını kutlayan öğrenciler, çocuklar ve hasta yakınlarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Proje çerçevesinde hastanede tedavi gören minikleri yalnız bırakmayarak onlarla beraber çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler, Çocuk Cerrahisi Bölümü ile hasta odalarını süsleyerek palyaço gösterilerinden animasyona kadar birçok etkinlik yaptılar ve çocuklara destek vermek amacıyla çeşitli hediyeler dağıttılar.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, bayram dolayısıyla meydanlara inemeyen çocuklarla bir araya gelerek hastanede oluşturulan etkinlik alanında 23 Nisan'ı hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Onlar için bu özel günün buruk geçmesini arzu etmediklerini belirten öğrenciler, bu bağlamda düzenledikleri etkinliklerle bir nebze de olsa yaşadıkları olumsuz durumdan onları uzaklaştırarak yüzlerinde tebessüm oluşturmayı arzuladıklarını ifade ettiler.

Yürütücülüğü Öğr. Gör. Esra Kızılırmak'ın yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Seven, Öğr. Gör. Sümeyye Bilgiz Akbayır ve Öğr. Gör. Meryem Çolak'ın yer aldığı proje ekibi, göstermiş olduğu yakın ilgiden ve desteklerinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederek bu ve benzeri etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirttiler.

Etkinlik, öğrenciler ile tedavi gören çocukların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Öğrencilerden anlamlı etkinlik
Öğrencilerden anlamlı etkinlik
Öğrencilerden anlamlı etkinlik
Öğrencilerden anlamlı etkinlik
Öğrencilerden anlamlı etkinlik
Öğrencilerden anlamlı etkinlik
Öğrencilerden anlamlı etkinlik

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Atatürk Üniversitesi, 23 Nisan, gençlik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerden anlamlı etkinlik - Son Dakika


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