Eskişehir Öğrenci Birliği'nden "Mutlak Butlan" Kararına Karşı İmza Kampanyası - Son Dakika
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Eskişehir Öğrenci Birliği'nden "Mutlak Butlan" Kararına Karşı İmza Kampanyası

05.06.2026 16:32  Güncelleme: 17:37
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Eskişehir Öğrenci Birliği, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararına karşı imza kampanyası başlattı. Öğrenciler ve CHP Gençlik Kolları, demokrasi ve adalet talebiyle kampüste stant açtı.

Haber:  Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Öğrenci Birliği, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararına karşı imza kampanyası başlattı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi önüne kurdukları imza standı hakkında bilgi veren Eskişehir Öğrenci Birliği Başkanı Ahmet Emre Yıldız, kampüsler, özgür düşüncenin, tartışmanın ve eleştirinin merkezi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ancak ne yazık ki, son zamanlarda kampüslerde öğrencilerin ve akademisyenlerin söz hakkının gasp edildiğine tanık oluyoruz. Şimdi de "mutlak butlan" tartışmalarıyla demokratik siyasetin yargı eliyle dizayn edilmek istendiğini endişeyle izliyoruz. Bu tür yaklaşımlar, üniversitelerin özerkliğini ve demokratik yapısını zedelemekte, bilimin ve düşüncenin özgürce gelişimini engellemektedir. Bizler, Eskişehir Öğrenci Birliği olarak, bu gidişata dur demek ve üniversitelerimizin iradesine sahip çıkmak için bir araya geldik."

İmza kampanyasıyla, üniversitelerinde demokrasiye, akademik özgürlüğe ve söz hakkına sahip çıktıklarını gür bir sesle duyurmayı amaçladıklarını ifade eden Yıldız, "Tüm öğrencileri, akademisyenleri, üniversite çalışanlarını ve duyarlı halkımızı imza kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. İmzalarımızla, bu düzene "dur" diyelim ve demokratik bir üniversite talebimizi hep birlikte haykıralım" diye konuştu.

"HALK İRADESİ VE DEMOKRASİ CAN ÇEKİŞİR HALE GELDİ"

İmza kampanyasına destek veren CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Anıl Yüksel ise, halk iradesinin ve demokrasinin can çekiştiğini dile getirerek, şunları kaydett:

"Ülkemizde uzun yıllardır yargının yavaş işlemesi, adaletin gecikmesi, hatalı kararlar ve toplumsal ihtiyaçlardan uzak düzenlemeler nedeniyle ciddi bir adalet sorunu yaşanmaktaydı. Ancak 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olması ve geçen süreçte halkın desteğinin her geçen gün daha da büyümesi karşısında iktidar, demokratik rekabeti bir yana bırakmış, hukuk dışı yöntemleri tercih etmiştir. 19 Mart 2025 Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yönelik saldırıların akabinde 21 Mayıs'ta verilen kayyum kararı adalete olan güveni yerle bir etmiş, halk iradesi ve demokrasi can çekişir hale gelmiştir."

Bugün üniversite öğrencileri, kurumların daha fazla yıpratılmaması, demokrasinin ve hukukun yeniden güçlendirilmesi, güven içinde yaşayabilecekleri bir gelecek kurulması için seslerini yükseltiyor; imza kampanyası aracılığıyla demokratik tepkilerini ortaya koyuyorlar. Üstelik bunu sınav döneminin yoğunluğu içerisinde yapıyorlar. Buna rağmen hem öğrenci arkadaşlarımızın hem de Eskişehir halkının kampanyaya gösterdiği ilgi, toplumun adalet ve demokrasi talebinin ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermektedir.

"CHP MİLYONLARCA YURTTAŞIYLA DİMDİK AYAKTA"

Aynı şekilde halkımız da partisine, demokrasiye ve kendi iradesine sahip çıkmaya devam etmektedir. Yoğun saldırılara, baskılara ve engelleme girişimlerine rağmen iktidar yürüyüşünü sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi; örgütleriyle, işçiler ve emeklilerle, kadınlar ve gençlerle, kısacası milyonlarca yurttaşımızla birlikte dimdik ayaktadır. Demokrasiye, hukuka ve halkın egemenliğine olan inancımızla, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Öğrenci Birliği'nden 'Mutlak Butlan' Kararına Karşı İmza Kampanyası - Son Dakika

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