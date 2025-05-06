Öğrencilerden Geleneksel Boyama Etkinliği - Son Dakika
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Öğrencilerden Geleneksel Boyama Etkinliği

Öğrencilerden Geleneksel Boyama Etkinliği

Altınoluk MYO öğrencileri, doğal boyalarla yün ipliklerini renklendirerek kültürel mirası yaşattı.

06.05.2025 12:30
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) Programı 2. sınıf öğrencileri, "Boya Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi" dersi çerçevesinde dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, geleneksel kök boyamacılık uygulamalarıyla geçmişten günümüze uzanan değerli bir kültürü yaşatarak yün ipliklerini mordanlama yöntemiyle renklendirdi.

Teorik derslerde edindikleri kapsamlı bilgileri uygulamaya dökme fırsatı bulan öğrenciler, doğal boya bitkilerini kullanarak mordanlı boyama tekniğini başarıyla uyguladı. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, renk sabitleme ve doğal boyar madde kullanımı gibi geleneksel yöntemleri bizzat deneyimleyerek öğrenme imkanı buldu.

Bu uygulama, öğrencilerin hem bilimsel alanda bilgi birikimini artırmasına olanak sağladı hem de kültürel mirasın korunmasına önemli bir katkıda bulundu. Öğrencilerin bu tür uygulamalı çalışmalarla mesleki becerilerini geliştirmeleri ve geleneksel yöntemlere sahip çıkmaları takdirle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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