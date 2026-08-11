Öğrencilerden Yunus Polisleri'ne Ziyaret - Son Dakika
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Öğrencilerden Yunus Polisleri'ne Ziyaret

Öğrencilerden Yunus Polisleri\'ne Ziyaret
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Düzce'de yaz Kur'an kursu öğrencileri, motosikletli yunus polisleriyle keyifli anlar yaşadı.

Düzce Merkez Camisi'nde yaz Kur'an kursu eğitimi alan öğrenciler, yunus polislerinin ziyaretiyle keyifli bir gün geçirdi. Polis motosikletlerine binen ve siren çalan çocuklar, meslek hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı olarak görev yapan motosikletli yunus timi, Merkez Camisi'nde yaz dönemini değerlendiren çocukları ziyaret etti. Cami çıkışında polis ekiplerini ve motosikletleri gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette çocuklara polislik mesleği ve Yunus timlerinin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra polis motosikletlerine ve araçlarına binen çocuklar, siren çalarak keyifli anlar yaşadı. Çevrede bulunan aileler de çocuklarının bu anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Öğrencilerden Arda Şenbil, polis ekiplerinin kendilerini motosiklete bindirdiğini belirterek, "Çok güzel bir meslek yapıyorlar. Bende polis olmayı çok isterim. Meslekleri zor, Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Ahmet Fırat Öztürk ise "Polis abilerimiz bizi motosiklete bindirdiler. Sirenler çaldık. Bize polisliği anlattılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Yunus Polisleri'ne Ziyaret - Son Dakika

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