Öğrencilere 15 Temmuz\'un Önemi Anlatıldı

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, öğrencilerle bir araya gelerek 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşananları anlattı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi ile Basın İlan Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" programı düzenlendi.

İletişim fakültesi öğrencilerini kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik konusunda bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen programda kriz ve olağanüstü durumlarda medya etiği, doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı.

Teori ve uygulamayı bir araya getiren program iki oturum halinde gerçekleştirildi. Günün ilk bölümünde medya temsilcileri ve akademisyenler öğrencilerle bir araya geldi.

Programda, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Kerem Kocalar, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ve Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü Kadir Güneş sektör deneyimlerini paylaştı.

Ardından Doç. Dr. Süleyman Şahan tarafından "Medya Etiği ve Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşanılanları anlattı. Öğrencilere İhlas Haber Ajansı ekibinin o gece yaşadıkları ve İHA'nın hain darbe girişiminin önlenmesindeki rolünü anlatan Akın, o gece İHA ekibinin kısa sürede organize olduğunu ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimine halkın izin vermediğini belirten Akın, darbe ve kriz zamanlarında algı yönetiminin doğru yönetilmesi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Akın, "Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin bir benzerini ben Mısır'da Mursi'nin devrildiği süreçte bir gazeteci olarak sahada yaşadım. Kriz ve darbe zamanlarında algı yönetiminin nasıl olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. 15 Temmuz gecesi tankların köprüye çıkmasıyla bir kriz başladı. İlk anlarda kimse ne olduğunu anlamadı; tankların terör tehdidi nedeniyle köprüye çıktığı algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla bunun bir darbe girişimi olduğu anlaşıldı. Kriz yönetiminde iki kırılma noktası vardır. Birincisi, Cumhurbaşkanının çağrısıyla insanların sokağa dökülüp motivasyon kazanması, ikincisi ise köprüdeki askerlerin sabah saatlerinde teslim olma görüntüleridir. Bu görüntü Türkiye'deki bütün darbe algısını bitirmiştir. Yurt dışındaki ajanslarda yanlış algılar dolaşırken, o sabah askerlerin teslim olduğu görüntünün tüm dünyaya servis edilmesi her şeyi altüst etti" dedi.

Vatandaşların doğru bilgiye ulaşma konusunda ajanslara yöneldiğini belirten Akın, "Sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliği vardı ama o gece geleneksel medya kaynaklarının ne kadar güvenilir ve hayati olduğu bir kez daha anlaşıldı. Algı yönetimi çok önemlidir. Doğru bir algı yönetimi sayesinde bir devlet ve bir millet kurtulabilir" diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da 15 Temmuz'un doğru anlaşılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada huzur ve güven ortamının büyük önem taşıdığını ifade etti. Bölgedeki savaş ve kriz ortamlarına dikkat çeken Doğan, Türkiye'nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesinde toplumun doğru bilgilendirilmesinin kritik bir rol üstlendiğini kaydeden Doğan, kriz dönemlerinde gazeteciliğin öneminin daha da arttığını söyledi. İletişim Fakültesi öğrencilerine seslenen Doğan, doğru, tarafsız ve sorumlu haberciliğin toplum açısından önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Gazetecilik mesleğinin manipülasyona açık bir alan olduğuna dikkat çeken Doğan, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı anlamda güçlü bir eğitim aldığını belirterek, gelecekte başarılı gazeteciler olarak önemli görevler üstleneceklerine inandığını dile getirdi.

Etkinlikte konuşan GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Direkci, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmesinin önemli olduğunu belirterek, atölyenin mesleki gelişim açısından faydalı bir çalışma olduğunu ifade etti.

Atölyenin uygulama bölümünde ise öğrenciler gruplar halinde çalışarak haber içerikleri hazırladı, görsel düzenleme süreçlerine katıldı ve deneyimli gazeteciler eşliğinde gazete birinci sayfası tasarımı yaptı. Hazırlanan çalışmalar baskıya hazır hale getirildi. - GAZİANTEP