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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Yenipazar Çulhan Mahallesi Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi öğrencileri ziyaret edilerek doğa ve hayvanlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma tarafından okullarda öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN