Öğrencilere güvenilir gıda eğitimi verildi - Son Dakika
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Öğrencilere güvenilir gıda eğitimi verildi

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Öğrencilere güvenilir gıda eğitimi verildi
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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde öğrencilere yönelik güvenilir gıda konusunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde öğrencilere yönelik güvenilir gıda konusunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine güvenilir gıda eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere; güvenilir gıdaya ulaşırken dikkat edilmesi gereken hususlar, gıdaların uygun şartlarda muhafaza edilmesi, hijyen kuralları ve bilinçli tüketimin önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin güvenilir gıda konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimle, sağlıklı ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağlandı. Gıda güvenilirliği konusunda toplumun her kesimine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
AfyonYerelÇaySon Dakika

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