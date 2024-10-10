Öğrencilere Hırsızlık ve Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika
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Öğrencilere Hırsızlık ve Dolandırıcılık Eğitimi

Öğrencilere Hırsızlık ve Dolandırıcılık Eğitimi

Gümüşhane'de polis, öğrencileri hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

10.10.2024 16:36
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Gümüşhane'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler hırsızlık ve dolandırıcılık suçları hakkında bilgilendirildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve diğer birimlere bağlı polis ekipleri Gümüşhane'de öğrencileri hırsızlık ile dolandırıcılık suçları ve alınması gereken önlemler kapsamında bilgilendirdi. Otobüs terminalinde bin 78 ve Gümüşhane Üniversitesi'nde 3 bin 454 öğrenciyi bilgilendiren polis ekipleri öte yandan Sema Doğan Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Kentin her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler son olarak 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda Yaşlılar Günü Etkinlikleri kapsamında yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek hem sorunlarını dinledi hem de telefonla gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrencilere Hırsızlık ve Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika

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