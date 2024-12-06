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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı "Hediyem Kur'an Olsun Projesi çerçevesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Hediyem Kuran Olsun Projesi çerçevesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Bu çerçevede Yarımca Ferrokrom Ortaokulu ve Çakırkaş Beşiktaş Ortaokulunda, hediye Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. - ELAZIĞ