Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı "Hediyem Kur'an Olsun Projesi çerçevesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Hediyem Kuran Olsun Projesi çerçevesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Bu çerçevede Yarımca Ferrokrom Ortaokulu ve Çakırkaş Beşiktaş Ortaokulunda, hediye Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. - ELAZIĞ
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