Söğüt\'e gelen öğrencilere başkan Durgut Ertuğrulgazi Türbesi\'nde rehberlik etti

Bilecik'in Söğüt ilçesine gelen öğrencilere Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut Ertuğrulgazi Türbesi'nde rehberlik etti.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Durgut, Ertuğrulgazi Türbesi'nin tarihi ve manevi önemi hakkında bilgi verdi. Söğüt'ün köklü geçmişine ilişkin anlatımlarda bulunan Durgut, ziyaret boyunca öğrencilere rehberlik etti. Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı topraklarda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan nesiller yetişmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyor, misafir öğrencilerimize ilçemize hoş geldiniz diyoruz" dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.