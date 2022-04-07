Öğrencilere yiyecek ikramında bulundu - Son Dakika
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Öğrencilere yiyecek ikramında bulundu

07.04.2022 11:42
Öğrencilere yiyecek ikramında bulundu

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Ramazan ayı vesilesiyle ilçede eğitim öğretim gören öğrencilere yiyecek dağıttı.

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Ramazan ayı vesilesiyle ilçede eğitim öğretim gören öğrencilere yiyecek dağıttı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçesinde bulunan okullarda öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere yiyecek ikramında bulundu. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu ifade eden Kepez, "Çocuklarımıza, Allah'ın bize armağan ettiği böyle hayırlı ay gün ve geceleri anlatarak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Kepez öğrencilerin Ramazan ayını kutlayarak ziyaretlerini sonlandırdı. - BİLECİK

Öğrencilere yiyecek ikramında bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere yiyecek ikramında bulundu - Son Dakika


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