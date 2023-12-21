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Öğrencilerin gözünden yılın en uzun gecesi - Son Dakika
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Öğrencilerin gözünden yılın en uzun gecesi

Sinop'ta en uzun geceyi geçirecek üniversite öğrencileri, duygularını ve temennilerini paylaştı. Sinop'un güzel gecelerine alışık olan öğrenciler, bu yılın uzun gecesini heyecanla bekliyor.

Öğrencilerin gözünden yılın en uzun gecesi
21.12.2023 - 17:43,
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Öğrencilerin gözünden yılın en uzun gecesi

SİNOP - En uzun geceyi Sinop'ta geçirecek üniversite öğrencileri duygularını dile getirdi. Her biri farklı yerlerden gelen öğrenciler Sinop hakkındaki fikirlerini ve en uzun gece ile ilgili temennilerini ifade etti.

Dünya üzerinde Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanıyor. Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'nin şehirlerine göre ise en uzun geceye Sinop şahitlik edecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzarken, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

Üniversite öğrencisi İsmail Öztürk yaptığı açıklamada Sinop'un her gecesinin güzel olduğunu vurguladı. Öztürk, "Bu gece uzun olduğu için ayrı güzel olacak. Sinop'ta dördüncü senem üniversite öğrencisiyim. Bu sene uzun olacağı için güzel bir gece olacak. Sinop'un havası da yavaştan soğumaya başladı. Türkiye'nin en kuzeyi de olduğu için Sinop ayrı bir uzun gece olacak" dedi.

Üniversite öğrencisi Semih Kapçak, "Türkiye'nin en mutlu şehrinde bizde en uzun geceyi burada dışarıda olarak güzel bir gece geçirmek istiyoruz. Ben Samsun'dan geliyorum zaten Karadenizliyiz. Karadeniz'deki geceler bir başka oluyor. Bir başka güzeldir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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