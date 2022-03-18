Öğrencilerin sorunları dinlendi - Son Dakika
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Öğrencilerin sorunları dinlendi

18.03.2022 13:43
Öğrencilerin sorunları dinlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin üniversite ile ilgili sorunlarını görüşen Ekinci, çözüm için elinden gelenleri yapacağını belirtti.

Düzce'de öğrenim hayatlarına devam eden öğrencilerin sorun ve sıkıntılarının çözümü için çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Müdürü, gençlerle ilgili kişileri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak öğrencilerin yoğun olarak görüşmek istediği Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci yurdunda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorunlarını tek tek dinleyen Ekinci, sorunların ve sıkıntıların çözümü için elinden geleni yapacağını belirtti. - DÜZCE

Öğrencilerin sorunları dinlendi

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Düzce Üniversitesi, Cahit Zarifoğlu, Ekinci, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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