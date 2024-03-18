Çanakkale Savaşı döneminde 120 öğrencisini cepheye gönderen lisede sergi açıldı - Son Dakika
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Yerel

Çanakkale Savaşı döneminde 120 öğrencisini cepheye gönderen lisede sergi açıldı

Çanakkale Savaşı döneminde 120 öğrencisini cepheye gönderen lisede sergi açıldı

Çanakkale Savaşı döneminde 120 öğrencisini cepheye gönderdiği için 3 yıl boyunca mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 'Çanakkale'nin Onbeşlilerine Vefa' sergisi açtı. Sergide öğrencilerin seramik üzerine nakşettiği 20 eser yer aldı.

18.03.2024 14:44  Güncelleme: 14:55
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Çanakkale Savaşı döneminde 120 öğrencisini cepheye gönderdiği için 3 yıl boyunca mezun veremeyen lisede, 18 Mart'ta açılan sergi ile milli mücadele ruhu yaşatıldı.

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı dönemde 120 öğrencisini ve öğretmenlerini cepheye gönderdiği için 3 dönem mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde, tarihi sorumluluk yaşatılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Abdurrahmanpaşa Lisesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale'nin Onbeşlilerine Vefa" sergisi açıldı. Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin tarihi binasında gerçekleşen sergide öğrenciler, 3 ay boyunca seçtikleri eserleri seramik üzerine nakşetti. Sergide 20 öğrenci, 20 eserle yer aldı.

Vali Meftun Dallı ve Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, beraberindeki heyet ile birlikte serginin açılışını yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Dallı ve Başkan Vidinlioğlu, öğrencilerden yaptıkları eserler hakkında bilgiler aldı.

"Hem gururlu hem mutluyuz"

Hem gururlu hem de mutlu olduklarını söyleyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Resim Öğretmeni Özlem Günsal, "Okulumuzun kütük defterinde yazılı olan 'tahtı silahta oldukları için mezun verememiştir' yazısına ithafen Çanakkale'ye giden 'onbeşlilerimiz'e Cumhuriyetimizin 100. yılı onbeşlilerinden bir vefa sergisi yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizle görüştük. Bir grup oluşturduk. Araştırmalarımızı yaptık, arşivdeki fotoğraflardan yararlandık. Seramik çalışmalarımızı oluşturduk. 3 aylık bir sürede çalıştık. Çocukların istekli olması ve o ruhu yaşatmaya çaba harcamaları bu çalışmaya güç kattı. Hem gururlu hem mutluyuz. Öğrencilerimin her biriyle gurur duyuyorum. 20 öğrencimiz var. Seramik kursundaki öğrencilerle birlikte çalıştı. Bir vefa sergisi bu" dedi.

"Bu duyguyu yaşatmak için bu sergiyi hazırladık"

Okul öğrencisi Ömercan Tekşen ise, "11 sınıf öğrencisiyim. 18 Mart için okulumuz öğrencileriyle birlikte sergi yaptık. Bu sergide 18 Mart'ın önemini anlatmak okulumuzun tarihine yakışır bir şekilde temsil etmek adın abu sergiyi yaptık. Bu serginin bir önemi de bizim okulumuzdan cepheye giden 15-16 yaşında öğrencilerin olması. Biz de bu duyguyu yaşatmak için bu sergiyi hazırladık" diye konuştu.

Okul öğrencisi Nuran Yücesağ da, "9. sınıf öğrencisiyim. 3 aydır çalışıyoruz. Çanakkale zaferiyle ilgili eserler oluşturduk. Çanakkale zaferindeki duyguları yansıtmak istedik. Duygulandım, Mehmetçiğe derin saygı anıtı üzerine çalıştım. Savaşta bile insani duyguların yitirilmemesinden bahsettim" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Çanakkale, 18 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Savaşı döneminde 120 öğrencisini cepheye gönderen lisede sergi açıldı - Son Dakika

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