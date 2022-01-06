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Öğrencilerle "Kariyer Günleri'nde" buluştu - Son Dakika

Öğrencilerle "Kariyer Günleri'nde" buluştu

06.01.2022 14:50
Öğrencilerle "Kariyer Günleri'nde" buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programına katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili tavsiyeler verdi.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' programında, 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Taner, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Başkanımızın ziyaretinden büyük bir onur ve gurur duyduk"

Programın açılış konuşmasını yapan Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Taner, "Kıymetli Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, Şehitkamil Belediyesinin sıcaklığını okulumuza taşıdığı için, bütün yoğunluklarına rağmen okulumuza gelerek öğrencilerimizle hasbihal ettiği için teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu ziyaretinden büyük bir onur ve gurur duyduk. Allah, her zaman kendisinden razı olsun diyor, hizmetlerinin devamını diliyorum" dedi.

"Allah'ın izniyle ummadığınız yerden ummadık kapılar açılacaktır"

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere, kendi hayatından kesitler anlatarak öğüt veren Fadıloğlu, "Şu anda sizler üniversite sınavına odaklanmışsınız. Akademik başarı mutlak olarak gerekli fakat bir insan kendini sosyal olarak geliştirmemişse akademik başarının da hiçbir manası yoktur. Şu anda sizlerin hayalleri, idealleri var; olması da lazım. Büyük hedefler koymak lazım ama bu hedeflere koşarken insani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. İyi insan olmak, hepimizin asli vazifesidir. Olmazsa olmazımızdır. Akademik çalışmaların yanında eğer iyi birey olursak, önümüz her zaman açıktır. Allah'ın izniyle ummadığınız yerden ummadık kapılar açılacaktır. Sizler yarın ebeveyn olarak, en önemlisi sizden sonraki nesli işleyeceksiniz, hepiniz birer eğitmensiniz. En baştaki eğitmen anne, babadır. Önce kendimizi evlatlarımızı eğitecek hale getirme zorunluluğumuz var. Hayatta işlemesi en zor olan şey ve bunları işleyip o noktaya getirebilmek, birey olarak bizim elimizde. Bunun için çok çalışmamız ve çok okumamız gerekiyor. Sizler bir kere imam hatipli olarak çok şanslısınız. İşi, aslı ve manevi değerleriyle ilgili ebedi hayata yönelik olarak bilgilerle donatılıyorsunuz. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj. İşin o boyutundan bakarak, yarın nitelikli bireyler, nitelikli şahıslar olarak en önemlisi olarak bizden sonraki nesilleri işleyebilmektir" diye konuştu.

Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda, öğrenciler tarafından Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na çiçek takdim edildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu ise öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Öğrencilerle Kariyer Günleri'nde buluştu
Öğrencilerle Kariyer Günleri'nde buluştu
Öğrencilerle Kariyer Günleri'nde buluştu

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İmam Hatip Liseleri, Harun Demir, Şehitkamil, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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