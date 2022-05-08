Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi

08.05.2022 16:52

Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte voleybol oynadıSİVAS Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte voleybol oynadı.

Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte voleybol oynadı

SİVAS Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte voleybol oynadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından voleybolda il birinciliği bulunan okulun öğrencileriyle maç yapan Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Aslan, öğrencilerle doyasıya eğlendi. LGS hazırlık döneminde olan öğrencilere moral veren Vali Ayhan, bu renkli dakikaları sosyal medya hesabında paylaştı.

Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi
Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi
Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi
Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi

YORUMLAR
500
Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti Sivas'ın Zara ilçesindeki arıcılık kursu tamamlandı Sivas'ın Zara ilçesindeki arıcılık kursu tamamlandı

Salih Ayhan, voleybol, Şehit, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Annesinin nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı dikkat çekti
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
16:41 Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı
16:37 Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
16:01 AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
15:52 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
14:48 Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan hareket! Bikinisinin altını hafifçe indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 17:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement