Öğrenciye Polis Desteği ile LGS'ye Zamanında Ulaşım - Son Dakika
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Öğrenciye Polis Desteği ile LGS'ye Zamanında Ulaşım

Öğrenciye Polis Desteği ile LGS\'ye Zamanında Ulaşım
14.06.2026 00:28
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Kayseri'de, LGS için yanlış okula giden öğrenci, polis motosiklet ekibiyle 12 dakikada sınava yetişti.

Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına gireceği okulu karıştıran öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu. Trafiğin yoğun olduğu saatte ekipler, öğrenciyi sınava son anda yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, LGS sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencisi sınava kendi okulunda gireceğini zannederek, okula gitti. Burada sınava gireceği okulun başka bir yerde ve 14 kilometre uzaklıkta olduğunu öğrenen yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekipler sevk edildi. Okula kısa sürede intikal eden ekipler, öğrenciyi motosikletle 12 dakika gibi kısa bir sürede sınava gireceği okula götürdü.

Ekiplerin özverili çalışmalarıyla öğrenci girişlerin kapanmasına 3 dakika kala okula giriş yaparak, sınava yetişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciye Polis Desteği ile LGS'ye Zamanında Ulaşım - Son Dakika

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