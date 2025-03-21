Öğretmen Okullarının 177. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Öğretmen Okullarının 177. Yılı Kutlandı

Öğretmen Okullarının 177. Yılı Kutlandı

Bartın Üniversitesinde öğretmenlik mesleği ve öğretmen okullarının katkıları ele alındı.

21.03.2025 13:10
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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gerçekleştirilen programda eğitim tarihinin önemli bir parçası olan öğretmen okulları ve öğretmenlik mesleği değerlendirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmen Okullarının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. "Yeni Nesil Öğretmenlerin Eğitimi" konulu programda öğretmen okullarının eğitim sistemine sağladığı katkılar ele alınırken öğretmenlik mesleğinin günümüzdeki rollerine dikkat çekildi. Yoğun ilgiyle takip edilen programa, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek hayatımıza yön veren isimleri yetiştirenlerin de öğretmenler olduğunu belirtti. Ayrıca Ünal, öğretmen okullarının tarihimizde oldukça önemli bir yer tuttuğunu, geleceğin öğretmen adaylarını da öğretmenlik bilinciyle yetiştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Ardından geçilen programa çevrim içi olarak katılan öğretmen okulu mezunlarından Akademisyen Ressam Prof. Dr. Hasan Pekmezci ile Sanatçı Öğretmen Şükran Pekmezci meslek hayatlarından tecrübe paylaşımında bulundu. Hasan ve Şükran Pekmezci; farklı insanların hayata bakış açılarını öğrenmek, her alanda üretici bir kişiliğe sahip olmak ve öğrencinin varlığını kendi varlığı olarak görmenin öğretmenlik mesleği için kilit rol oynadığını belirtti.

BARÜ Sınıf Öğretmenliği mezunu, köy öğretmeni Eyyüp Aba ise 'Yeni Nesil Öğretmenlik' üzerine bir sunum yaptı. Köy okullarında öğrencilere daha kaliteli bir eğitim ortamı sunmak ve ailelere sosyal gelişim noktasında katkıda bulunmak amacıyla yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ayrıca Aba, görev yerlerinde uyguladığı sınıf düzenlemesi, materyal imkanlarının artırılması ile sosyal ve kültürel faaliyetlerin çoğaltılması sürecini görseller ve videolar üzerinden aktardı.

Etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sevan Nart, Dr. Öğr. Üyesi Reha Sarıkaya ile Arş. Gör. Dr. Ümit Koç'un piyano, gitar ve flüt eşliğinde katılımcılara keyifli bir müzik dinletisi sunmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğretmen Okullarının 177. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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