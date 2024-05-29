Öğretmen-Sen Üyeleri Samsun\'da Taban Maaş Talebiyle Nöbet Tuttu

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Öğretmen-Sen üyeleri, Samsun'da 'taban maaş' talebiyle yağmur altında nöbet tuttu. Öğretmen-Sen Karadeniz Bölge Temsilcisi Nurbanu Erkan, "Özel öğretim kurumlarında kölelik koşulları hüküm sürüyor ve Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu izliyor. Bu düzen son bulmalıdır. Yüz binlerce öğretmen, veliler, meslek örgütleri, öğrenciler, tüm toplum öğretmenler asgari ücretle çalıştırılmamalı derken, MEB buna kulağını tıkayamaz" dedi.

Samsun'da Öğretmen-Sen üyeleri, Süleymaniye Geçidi'nde "taban maaş" talebiyle basın açıklaması yaptı, nöbet tuttu. Yağmur altında yapılan açıklamaya, Eğitim-Sen Samsun Şubesi ve Eğitim-İş Samsun Şube yöneticileri de destek verdi.

Nöbet öncesinde Öğretmen-Sen Karadeniz Bölge Temsilcisi Nurbanu Erkan, şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmen Sendikası olarak son 3 yılda defalarca olduğu gibi yine Ankara sokaklarındaydık. Pes etmiyoruz, çünkü tartışmaya kapalı bir hakkın peşinde çok meşru bir mücadelenin içindeyiz. Duymayanlar, bilmeyenler için en sade haliyle bir kez daha tekrar edelim. Öğretmen Sendikası 3 yıldır şunu söylemektedir: Özel öğretim kurumlarında kölelik koşulları hüküm sürüyor ve Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu izliyor. Bu düzen son bulmalıdır. Yüz binlerce öğretmen, veliler, meslek örgütleri, öğrenciler, tüm toplum 'öğretmenler asgari ücretle çalıştırılmamalı' derken, MEB buna kulağını tıkayamaz. 2014 yılına kadar var olan taban maaş yasasını geri getirmeye yetkisi olmadığını söyleyen bir bakanın hiçbir şeye yetkisi yok demektir. Bu yetkisizlik istifadan başka bir yola çıkamaz.

Milli Eğitim Bakanı'na buradan yeniden soruyoruz: Taban maaş uygulamasının geri gelmesinde engel nedir? Kamuda kaç bin öğretmene ihtiyaç vardır? Bütçe budur diyerek atama yapmak öğretmeni çaresiz bırakarak özel sektöre yönlendirmek öğretmeni ucuz iş gücüne dönüştürme planının parçası mıdır? Ücretli öğretmenliğin varlığı sizi rahatsız etmiyor mu? Sadece eğitim baronlarını mutlu eden bir bakan olmak nasıl bir duygu? Yüz binlerce öğretmenin ve toplumun gözünde yalancı olmak sizi rahatsız etmiyor mu? Dostlar, çok yakında Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e gidecek. Bu kanunu MEB hazırlıyor. Bir önceki kanunda özel sektör öğretmenlerinin adı anılmamıştı. Bu kez uyarıyoruz; taban maaş hakkımız hemen geri getirilecek. Denetimler artacak sigortasız, öğretmenlik dışı unvanlarla çalışma sonlandırılacak."

Açıklamanın ardından öğretmen Deniz Ayata ve arkadaşları 'Öğretmen Şarkısı'nı okudu.