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Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı - Son Dakika

Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı

24.11.2021 14:46
Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezinde Namık Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezinde Namık Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğretmen ve öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, şiirler okudu ve şarkılar söyledi. Programda; şehit olan öğretmenlerin hayat hikayeleri katılımcılara izletildi. Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Özkan Altun; "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Namık Kemal Ortaokulumuzun düzenlediği etkinlik vesilesi ile başta eğitime gönül vererek bu uğurda şehit olan kahraman öğretmenlerimizi ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyor, onun gösterdiği yolda bizleri yetiştirerek bu günlere getiren ve daha nice yeni nesiller yetiştirecek olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı
Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı
Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı
Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı
Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı

Öğretmenler Günü, İstiklal Marşı, Bünyan, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı - Son Dakika


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