Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenler Günü Mesajı

GAGİAD Başkanı Konukoğlu, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin eğitimdeki önemini vurguladı.

23.11.2024 11:17
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konukoğlu mesajında, "24 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan genç nesillerin yetişmesinde en önemli rolü üstlenen öğretmenlerimizin değerini bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gündür. Genç İş İnsanları Derneği olarak, öğretmenlerimizin eğitimdeki fedakarlıklarını ve katkılarını her zaman takdirle karşılıyor, onların emeklerinin, ülkemizin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olduklarını biliyoruz. Eğitim, toplumların en güçlü temeli olup, bu temeli sağlam bir şekilde inşa eden öğretmenlerimize olan sorumluluğumuz büyüktür. Bir ülkenin kalkınması, iş dünyasında başarılı bireylerin yetişmesi, ancak kaliteli bir eğitimin sunulmasıyla mümkündür. Öğretmenlerimizin bu sürecin en değerli paydaşları olduğunun bilinciyle, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak bizler de onların işini daha da kolaylaştıracak projeler ve destekler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu özel günde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar, başta gençlerimizin eğitimine hayat veren öğretmenlerimize şükranlarımı sunarım. Onların gösterdiği özveri, ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç nesillerin en güçlü rehberi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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