Öğretmenler Taban Maaş ve Mülakat Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmenler Taban Maaş ve Mülakat Talep Etti

05.07.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmenler, özel sektörde taban maaş istemi ve mülakatların kaldırılması için yürüyüş düzenledi.

(SİNOP) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile Eğitim Sen ve Eğitim-İş temsilcileri, özel sektörde "taban maaş" sisteminin uygulanması ve kamuya alımlarda mülakatın kaldırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

İtfaiye Caddesi'nde toplanan öğretmenler, sloganlar atarak İskele Caddesi'ne yürüdü.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Üyesi Betül Koca, burada yaptığı açıklamada, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin asgari ücret ve altında çalıştırıldığını belirterek, mücadelelerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda mesleki onur mücadelesi olduğunu söyledi.

Koca, "Özel kurslarda, kolejlerde, rehabilitasyon birimlerinde asgari ücrete ve hatta onun altına çalıştırılıyoruz. Bu nedenle bu mücadelemiz artık öğretmenin itibarı ve onuru mücadelesidir. İnsanca ve onurluca yaşamak isteyenlerin mücadelesidir" dedi.

Ankara'da çeşitli eylemler düzenlediklerini belirten Koca, "52 gün TBMM Parkı'nda nöbet tuttuk. Ardından İstanbul'dan Ankara'ya öğretmen yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yıl da 13 gün sendika binamızın önünde açlık grevi yaptık. NATO nedeniyle eylemlerimiz engellendi. Ancak geri adım atmayacağız, yeniden Ankara'ya döneceğiz ve bulunduğumuz illerde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarih öğretmeni Alime Çapkın ise, "Bugün aynı zamanda hemşehrimiz AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e seslenmek için buradayız. Kendisi yalnızca milletvekili değil; eğitim alanında farklı görevleri de bulunan bir isimdir. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun baş imzacılarındandır. Ancak özellikle son üç haftadır öğretmenlere yönelik baskılar karşısında sessiz kalması Sinoplu öğretmenlerde hayal kırıklığı yaratmıştır" ifadelerini kullandı.

Çapkın, taban maaş uygulamasının geri getirilmesini, mülakat mağduru öğretmenler için de atama istediklerini bildirdi.

"ALIN TERLERİNİN VE EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI İSTİYORLAR"

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun da öğretmenlerin temel taleplerinin insanca yaşayabilecekleri bir ücret olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız çok büyük taleplerde bulunmuyor. Alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını istiyorlar. KPSS'yi kazanıp atama bekleyen öğretmenler sözlü mülakatlarla eleniyor. Emeklerinin çalınmasını istemiyorlar. Yapılması gereken çok büyük bir iş değil; mülakat kaldırılmalı, sınavı kazanan öğretmenlerin atamaları yapılmalı. Özel okullarda ve dershanelerde çalışan öğretmenler de insanca yaşayabilecekleri bir taban aylığa kavuşturulmalıdır" diye konuştu.

"PATRONLARIN KAZANMASI İÇİN POLİTİKALAR ÜRETİLDİ"

Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu ise özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin yanında olduklarını belirterek, "Eğitim-İş Sendikası ve Kamu-İş Konfederasyonu olarak öğretmenlerin mücadelesini destekliyoruz" dedi.

Şahbenderoğlu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin zayıflatıldığını savunarak, "Yıllarca patronların kazanması için politikalar üretildi. Taşeronlaşma yaygınlaştırıldı. Esas işi yapan emekçiler ise yoksulluğa mahküm edildi. Devletin temel görevlerinden olan sağlık ve eğitim hizmetleri patronların inisiyatifine bırakılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenler Taban Maaş ve Mülakat Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

15:10
NATO Zirvesi öncesi Putin’den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 15:33:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Öğretmenler Taban Maaş ve Mülakat Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.