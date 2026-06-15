Öğretmenlerden Ankara'ya Destek Eylemi - Son Dakika
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Öğretmenlerden Ankara'ya Destek Eylemi

15.06.2026 21:35
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Ankara'daki gözaltılara karşı İzmir'de basın açıklaması yaptı.

(İZMİR) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Ankara'da gözaltına alınan öğretmenlere destek vermek ve taleplerini duyurmak amacıyla İzmir'de basın açıklaması yaptı.

Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen öğretmenler, taşıdıkları pankartla Ankara'da sürdürülen eylemlere destek verdi. Basın açıklamasına Eğitim Sen İzmir Şubeleri ile çeşitli siyasi parti ve dernekler de destek verdi.

ANKARA'DAKİ EYLEME DESTEK

Grup adına açıklamayı Begüm Doğan okudu. Doğan, Ankara'da verilen sözlerin tutulmasını talep eden öğretmenlerin polis müdahalesi, gözaltılar ve güvenlik önlemleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamada öğretmenlerin talepleri dile getirilerek, şöyle denildi:

"Bugün Ankara'da yükselen ses yalnızca öğretmenlerin değil; adaletin, eşitliğin ve güvenceli çalışmanın sesidir. Somut adım atılana ve taleplerimiz karşılanana kadar Ankara'dan ayrılmayacağımızı ilan ediyor, kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Bir yıl önce devlet diliyle bizzat sözü verilip planlanan, ancak bir yıldır türlü bahanelerle ertelenen; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patron dernekleri ve özel sektör öğretmenlerini bir araya getirecek olan ortak toplantının artık vakit kaybedilmeden yapılması. Mülakat mağduru öğretmenlerin haklarının teslim edilmesi ve yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla TBMM'ye sunulan kanun teklifinin derhal Meclis'ten geçirilmesi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak, gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor ve hak mücadelesinin zor politikalarıyla durdurulamayacağını bir kez daha vurguluyoruz."

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunulan açıklamada, öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenler geçinemiyor. Öğretmenler kirasını ödeyemiyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor! Öğretmenlerin hakkı olan atamalar yapılmıyor, öğretmenler işsizliğe mahküm ediliyor. Bizim açlığımızdan başka kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Biz bugünden itibaren yemiyoruz, içmiyoruz. Biz, özel sektörde asgari ücret düzenine mahküm edilen ve adaletsiz mülakatlarda hak ettikleri atamaları yapılmayan öğretmenler olarak ilan ediyoruz. Bize verilen sözler tutulana kadar, bize hak verdiğini söyleyen ve çözüm sözleri veren başta Yusuf Tekin, Ayşen Gürcan olmak üzere bürokratlar bizimle aynı masaya oturana kadar aç kalacağız. Hakkımız olanı almadan gitmeyeceğiz. Ankara'daki mücadelemiz yalnızca bir günlük bir tepki değil, haklarımızı kazanana kadar sürdüreceğimiz kararlı bir direniştir. Mülakat mağduru öğretmenlerin atanma hakkı ile özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları talebi aynı mücadelenin ayrılmaz parçalarıdır. Bu mücadele, herkes için nitelikli, kamusal eğitim hakkı mücadelesidir."

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK" VURGUSU"

Eğitim emekçilerinin mücadelesinin devam edeceğinin de vurgulandığı açıklamada, "Baskılara, gözaltılara ve yıldırma politikalarına rağmen; alınan süresiz eylem kararı doğrultusunda eğitim emekçilerinin mücadelesi büyümeye devam edecektir. Verilen sözlerin takipçisi olmaya ve haklı taleplerimizi her platformda dile getirmeye kararlıyız. Bu şehirden, hakkımız olanı almadan gitmeyeceğiz. Yaşasın öğretmenlerin ortak mücadelesi. Yaşasın dayanışma" ifadelerine yer verildi.

Grup, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ankara, Eğitim, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenlerden Ankara'ya Destek Eylemi - Son Dakika

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