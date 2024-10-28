Edirne'de öğretmenler zeybek oynadı, öğrenciler izledi
EDİRNE - Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yıl dönümünde, okul öğretmenleri zeybek gösterisi beğeni topladı. Öğretmenler zeybek oynadı öğrenciler izledi.
Cumhuriyet coşkusu yaşanırken 1. Murat Anadolu lisesi öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla zeybek gösterisi sergilendi. Okul bahçesinde düzenlenen kutlama programında okulda görevli öğretmenlerin zeybek gösterisi izleyen öğrencilerden beğeni aldı. Yaşanan sürpriz karşısında duygusal anlar da yaşadı.
Son Dakika › Yerel › Öğretmenlerden Zeybek Gösterisi - Son Dakika
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