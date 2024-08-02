OKA Genel Sekreterlik Görevine Mehlika Dicle Atandı - Son Dakika
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Yerel

OKA Genel Sekreterlik Görevine Mehlika Dicle Atandı

OKA Genel Sekreterlik Görevine Mehlika Dicle Atandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın onayıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevine Mehlika Dicle asaleten atandı. Dicle, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde kalkınma odaklı çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

02.08.2024 17:36
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevini 18 Aralık 2023 tarihinden bu yana vekaleten yürüten Mehlika Dicle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın onayıyla bu göreve asaleten atandı.

Genel Sekreterlik görevine asaleten atanması dolayısıyla bir açıklama yapan Mehlika Dicle, " Amasya, Çorum, Samsun Tokat illerinde tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde kalkınma odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz; yerel kalkınma hamlesi ruhuyla bölgemizi Türkiye Yüzyılı'na yakışır, güçlü, kalkınmış, daha yaşanabilir bir bölge olarak konumlandırmak. Şahsımı bu göreve layık gören Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Bey'e ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı Çorum Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyelerine ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Ahmet Şimşek'e şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Mehlika dicle kimdir?

1981 yılında Tokat'ta doğan Mehlika Dicle, 1999 yılında lisans eğitimine başladığı Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. 2011 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Dicle, 2003-2005 yılları arasında kendisine ait Serbest Şehircilik Bürosunda yetkili şehir plancısı olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kelkit Havzası Araştırma Merkezi'nin havza bazlı kalkınma çalışmalarında yer aldı. 2010 yılı Mart ayında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nde göreve başlayan Mehlika Dicle, 2010 yılı Temmuz ayı itibarı ile Tokat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirildi. Tokat'ın yatırım ortamı tanıtımının yanında tarım, turizm ve sanayi alanlarında yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik OKA mali destek programlarına ve devlet desteği sağlayan kurumlara Tokat'taki paydaşlar tarafından sunulan projelerin geliştirilmesi süreçlerinde rehberlik yaptı. Tokat ilinde kadın kooperatifçiliği altyapısının kurulması, finansal kaynaklara erişim, ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması alanında önemli proje çalışmaları içerisinde genel koordinatör olarak yer aldı. 2019 yılında Ballıca Mağarası Tabiat Parkı'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasına ve 2023 yılında Tokat ilinin UNESCO Şehirler Ağı Ulusal Listesine dahil edilmesine yönelik dosya hazırlık süreçlerini paydaş kurumlarla birlikte yönetti. Tokat'ta en fazla istihdam sağlayan sektör olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki büyük ölçekli işletmelerin şehre yatırım süreçlerinde rehber oldu. Ajansın, bölgenin gelişimi amacıyla, çeşitli destek mekanizmaları ve araçlarla yürüttüğü çalışmaların yanında, bölgesel düzeydeki program ve projelere temel oluşturan 2023 sonrası döneme yön verecek 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmaları sürecinde aktif rol aldı.

İngilizce bilen Dicle, evli ve 2 çocuk sahibidir. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OKA Genel Sekreterlik Görevine Mehlika Dicle Atandı - Son Dakika

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