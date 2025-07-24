Oktay Dal’ın Nostalji Koleksiyonu

Mersinli iş insanı Oktay Dal, geçmişe duyduğu tutkuyu binlerce parçadan oluşan dev bir koleksiyona dönüştürdü. Motosikletlerden Yeşilçam film aksesuarlarına, klasik otomobillerden tarihi objelere kadar pek çok parçanın yer aldığı koleksiyon, kültürel hafızayı yaşatıyor.

43 yaşındaki iş insanı Oktay Dal, çocukluk anılarından ilhamla başladığı nostalji yolculuğunu büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Önce eski motosiklet ve sinema aksesuarları toplamaya başlayan Dal, zamanla 1950'li, 60'lı ve 70'li yıllara ait klasik otomobillerle koleksiyonunu zenginleştirdi. Hepsi çalışır durumda olan araçlar, orijinallerine sadık kalınarak titizlikle korunuyor.

Koleksiyonda ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış askeri materyaller, Devlet Demiryolları'na ait demirbaş parçalar, PTT ve polis teşkilatından objeler de bulunuyor. Yaklaşık 5 bin parçadan oluşan bu özel koleksiyon, sadece nostalji meraklılarını değil, geçmişe tanıklık etmek isteyen herkesi cezbediyor.

Kadir İnanır'ın kullandığı 1937 model motosiklet gün yüzüne çıktı

Dal'ın koleksiyonundaki en dikkat çekici parçalardan biri ise Türk sinemasına ait, usta oyuncu Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı 'Kara Gözlüm' filminde kullanılan 1937 model motosiklet, yıllar sonra bu koleksiyon sayesinde yeniden gün yüzüne çıktı.

"Müze kurup halka açacağım"

Motosiklet bayiliği yapan ve Türkiye genelinde moto drag yarışlarında yaklaşık 100 şampiyonluğu bulunan Oktay Dal, koleksiyonunu ileride halka açık bir müzeye dönüştürmek istediğini ifade ederek, "Baş döndürücü bir hızla her şeyin tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Garajımı bir sığınak olarak görüyorum. Yaklaşık 4 yıldır bir müze hedefiyle objeleri bir araya getiriyorum. 10 civarı klasik otomobilim var. İnşallah bir müze yaptığım takdirde halka açık bir sergi yapacağım" dedi.

"4 yıl boyunca peşinden koştuğum araç oldu"

Klasik araçları bir araya getirmenin oldukça zor olduğunu dile getiren Dal, "Bazı araçlar için uzun yıllar uğraşmak gerekiyor. 4 yıl boyunca peşinden koştuğum bir aracı sonunda almayı başardım" diye konuştu.

"Şehirlerarası yolculuk yapıyorum"

Koleksiyonundaki araçlarla zaman zaman şehirlerarası yolculuklara çıktığını anlatan Dal, "Araçların çoğu ilk sahiplerinden kalma. Vefat eden sahiplerinin mirasçıları tarafından satılan araçlar bunlar. Gözüm gibi bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"5 bin civarında nostaljik obje var"

Sadece otomobil ve motosiklet değil, pek çok farklı kategoride objeye sahip olduğunu belirten Dal, "Çocuk oyuncakları, bakkaliye ürünleri, demiryolu ve PTT objeleri, polis eşyaları ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma parçalarla birlikte toplamda yaklaşık 5 bin objeye ulaştım" dedi. - MERSİN