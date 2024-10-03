Okul Kantinlerinde Hijyen Denetimleri - Son Dakika
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Yerel

Okul Kantinlerinde Hijyen Denetimleri

Okul Kantinlerinde Hijyen Denetimleri

Aydın'da okul kantinleri için hijyen denetimleri toplantısı yapıldı, öğrencilerin sağlığı öncelik.

03.10.2024 10:43
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan okul kantinlerinin denetimlerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerin temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

2024/2025 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen denetimi konularını ele alan bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçedeki okullarda öğrencilere sunulan yiyeceklerin güvenliği ve sağlıklı beslenme ilkeleri çerçevesinde hijyen standartlarının en üst düzeyde tutulması gerektiği vurgulandı. Toplantıya katılan yetkililer, öğrenci sağlığını korumaya yönelik önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, yeni dönemde kantinlerde satılacak gıdaların mevzuata uygunluğunun sıkı bir şekilde takip edileceği belirtildi. Ayrıca, denetimlerin düzenli olarak yapılacağı ve işletmelerin hijyen şartlarını sağlama zorunluluğu üzerinde duruldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sağlık, Efeler, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okul Kantinlerinde Hijyen Denetimleri - Son Dakika

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