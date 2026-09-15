Okullar açıldı, Ayser Çalık Ortaokulu\'nda ölen çocukların aileleri mezarda

öğretim yılının açılışında evlatlarının mezarlarına gitti. Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, "Yavrumuz okula gidemedi. Kardeşleri de gitmek istemedi. Her sene bir kırtasiye alışverişi için telaş olurdu. Bu sene ne kırtasiye alışverişi yapabildik ne de içimizden bir şey geliyor" dedi.

Yeni eğitim öğrenim yılında okullar ders başı yaparken Ayser Çalık Ortaokulu'nda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri yeni eğitim öğrenimin başladığı günü buruk geçirdi. Saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Bayram Nabi Şişik'in aileleri okulların açıldığı gün mezarlık ziyaretinde bulundu. Aileler, çocukların mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

"Bu sene ne kırtasiye alışverişi yapabildik ne de içimizden bir şey geliyor"

Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, oğlunun okula başlayacağı günü yaşayamadıklarını belirterek, "Yavrumuz okula gidemedi. Kardeşleri de gitmek istemedi. Her sene bir kırtasiye alışverişi telaşı olurdu. Bu sene ne kırtasiye alışverişi yapabildik ne de içimizden bir şey geliyor. Bu dava süreçleriyle uğraştık zaten. İddianameyi sonuna kadar okuduk" dedi.

"Uhud bizi sever, biz onu severiz"

Güngör, kutsal topraklarda yaptığı sa'y ibadetinden söz ederek, "Hazreti Hacer anamız çocuğunu kurtarmak, ona su bulabilmek için Safa ile Merve arasında koşuyor. Cenab-ı Allah da onun bu çabasına karşılık bunu tüm Müslümanlara ibadet olarak göstermiş. Uhud bir dağdır ama yüreği vardır, diyor Peygamber Efendimiz. Uhud bizi sever, biz onu severiz" ifadelerini kullandı.

"Vefasızlık var"

Davaya sahip çıkılması çağrısında bulunan Güngör, "Tüm Kahramanmaraş halkı, tüm Türk milleti bu davaya sahip çıksın. Herkes çocuğunu okula gönderiyor. Gelin iddianameyi okuyun, video kayıtlarını izleyin. Ne olup bittiğini kendiniz görün, bilin, anlayın. Gerçekten anne babanın evladına vefasızlığı, bazı kişilerin görevlerine vefasızlığı var" diye konuştu.

"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz artık"

Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarı dileyen Güngör, okulların daha güvenli hale gelmesini istedi. Güngör, "Daha huzurlu, daha görevinin bilincinde, bir caniye müdahale edecek kadar cesur ama akıllıca müdahale edecek kadar da yetenekli insanlarla donatılsın her taraf. Biz bunu istiyoruz. Ben bir evlat kaybettim. Evlat kaybetmenin acısı bitmiyor. Ben ona vefamı sunmak istiyorum. Her gün mezarlığa gelmeye çalışıyorum. Özlüyoruz, inanın. O tavaf yaparken bile ağlayarak tavaf yaptık. Bu acı verici bir şey" dedi.

"Hayat devam ediyor" sözünün kendileri için farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Güngör, "Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz artık. Hayat eskisi gibi anlamını biz de değiştirerek devam ediyor. Normal bir hastalık olsa bu kadar olur muyduk bilmiyorum. Katliam olması çok acı verici bir şey. İnşallah Allah bir daha bu millete göstermesin" ifadelerini kullandı.

"Kırtasiye alacaktık, defterlerini alacaktık, alamadık"

Adnan Göktürk Yeşil'in babası Cevdet Yeşil de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yaşadıkları acının yeniden arttığını söyledi.

Yeşil, "Okullarımız açıldı. İnşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. İçlerimiz buruk, evlatlarımızın evlerinde hüzün var. Oğlumuzu okula götürecektik, götüremedik. Kırtasiye alacaktık, defterlerini alacaktık, alamadık. Çocuklarımız bugün yaşasaydı burada yatan Bayram Nabi ile sıra arkadaşıydı. Bunlar aklımıza geliyor, üzgünüz" dedi.

Bir baba olarak en büyük dileğinin benzer bir olayın bir daha yaşanmaması olduğunu belirten Yeşil, "Bir baba olarak, ülke olarak böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum. Çocuklarımızı karşımıza alıp konuşalım, onlarla sohbet edelim. Ne yaptıklarına bakalım, dijital ortamdan uzak tutalım. Biz çünkü oğlumuza hep bunu yapıyorduk. Ama artık bizim bir oğlumuz yok. Kendi evladını karşısına alıp konuşamayan bir anne babanın yüzüne biz evlatlarımızı kaybettik" diye konuştu.