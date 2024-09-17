Okullarda Hijyen ve Güvenlik Sorunları

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Okullarımızda hijyen konusu alarm vermekte, tam anlamıyla temizlenememekte. Personellerin bu şartlar altında okul seçerek çalışması da işleri zorlaştırıyor. Şehirden biraz uzak okullara personel bulunamıyor ve bu durum büyük sıkıntılara yol açıyor" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, okullarda sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücretin altında ve haftanın belirli günlerinde çalışanlarla sorunun çözülemediğini ifade eden Şahbenderoğlu, "Devlet, herhangi bir işletmede asgari ücretin altında insan çalıştırılmasına izin vermezken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir uygulama yapması oldukça utanç verici ve hukuksuz bir durumdur" dedi.

"Temizlik personeli konusunda okullarımızda ciddi sorunlar var"

Şahbenderoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sene eğitim öğretim yılları maalesef çok üzücü sürprizlerle başladı. Geçmiş yıllardan beri dile getirdiğimiz okullardaki temizlik ve güvenlik sorunları, velilerin temizlik malzemeleri alımını sağlamaya çalışması gibi problemler hep var. Ancak, bu sene bu konu çok daha aşağı seviyelere çekildi. Özellikle temizlik personeli konusunda okullarımızda ciddi sorunlar var. Asgari ücretin bile altında çalıştırılan, haftanın sadece belli günlerinde çalışan insanlarla karşı karşıyayız. Bu, aynı zamanda sendikamızın dava açtığı bir konu ve bir suç teşkil ediyor. Devlet, herhangi bir işletmede asgari ücretin altında insan çalıştırılmasına izin vermezken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir uygulama yapması oldukça utanç verici ve hukuksuz bir durumdur. Okullarımızda hijyen konusu alarm vermekte, tam anlamıyla temizlenememekte. Personellerin bu şartlar altında okul seçerek çalışması da işleri zorlaştırıyor. Şehirden biraz uzak okullara personel bulunamıyor ve bu durum büyük sıkıntılara yol açıyor. Ülkemizin dört bir yanından okul idarelerinden bu konuda serzenişler gelmekte ve seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar. Personel sıkıntısının yanı sıra hijyen malzemeleri sıkıntısı da var. Su, sabun, tuvalet kağıdı gibi malzemeler alınamıyor çünkü bunlar için herhangi bir ödenek gelmiyor. Velilerden sağlanmaya çalışılıyor, ancak velilerin bunu karşılayacak gücü kalmadı. Ayrıca fotokopi kağıdı ve diğer sarf malzemeleri de yine velilerden sağlanıyor ve artık bu durum sürdürülemez hale gelmiş durumda.

"Veliler çocuklarının nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bilsin istiyoruz"

Güvenlik konusu ise en önemli sorunlardan biri. Öğrenciler ve öğretmenler okullara korkarak gidip gelir hale geldi. Okullarda hiçbir güvenlik elemanı bulunmuyor, geceleri okullar kaderine terk ediliyor. Okul bahçelerinde özellikle geç saatlerde ahlaka aykırı durumlarla karşılaşılıyor ve gündüzleri de insanlar endişe duyuyor. Güvenlik elemanı olmadığı için birçok kişi rahatça okullara girebiliyor. Bu, art niyetli bir insan da olabilir ya da kişisel sorunları olan birisi de olabilir. Örneğin, biri çocuğu okuldan kaçırmaya çalışsa kimse müdahale edemez. Bu yüzden herkesin kafasında çok ciddi endişeler var. Tüm bu yük öğretmenlerin sırtına yıkılmaya çalışılıyor ama öğretmenlerin görevi bu değil. Biz, sağlıklı ve temiz bir ortamda öğrencilerimize eğitim vermekle yükümlüyüz. Güvenlik gibi diğer sorunlar bizim uzmanlık alanımıza girmiyor. İstiyoruz ki temizlik ve güvenlik elemanları okullarda kadrolu olarak çalışsın ve bu işleri uzmanlıkla yapsınlar. Bu konularda velilerimizi bilinçlendirmek için çeşitli eylemler yapıyoruz. Veliler çocuklarının nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bilsin, anlasın istiyoruz. Bu saçma sapan uygulamalar ortadan kalkıncaya kadar mücadelemiz devam edecek."