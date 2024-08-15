Okulların açılması öncesi İzmir'de kırtasiye ürünlerine denetim - Son Dakika
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Okulların açılması öncesi İzmir'de kırtasiye ürünlerine denetim

Okulların açılmasına kısa süre kala İzmir'de Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından kırtasiye ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

15.08.2024 23:25
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Okulların açılması öncesi İzmir'de kırtasiye ürünlerine denetim

İZMİR - Okulların açılmasına kısa süre kala İzmir'de Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından kırtasiye ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığına Bağlı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi. Okulların açılması öncesi raflarda bulunan kırtasiye ürünlerini denetleyen ekipler, aynı zamanda okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünlerin kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından aldığı ürünleri, akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelemek üzere analize götürdü.

Vatandaşlara uyarı

Ekiplerin yoğun denetiminin süreceği bilgisi aktarılırken, Bakanlık vatandaşlara kırtasiye alışverişleri doğrultusunda uyarılarda bulundu. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "İmalatçı/ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir."

Kaynak: İHA

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