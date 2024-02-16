Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı Kapsamında Yöresel Yiyecekler Tanıtıldı

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Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı çerçevesinde öğrencileri geleneksel tatlarla buluşturmak amacıyla yöresel yiyecekler tatma ve tanıtma etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Bayburt'a özgü yiyecekler yoğun ilgi gördü.

Aydıntepe Kaymakamı Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte yöresel yiyeceklerin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte yöresel lezzetlerin yanı sıra Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri de tanıtılarak katılımcılara ikram edildi.

Okullarda sağlıklı beslenme kültürünün oluşmasını sağlamak, öğrencileri geleneksel tatlarla buluşturmak ve gıda israfına yönelik bilinçlendirme sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Tatlı çorbadan zirona, herseden lor dolmasına, galacoştan keteye birçok yiyeceğin tanıtıldığı etkinlikte yöresel yemeklerden ziyaretçilere ikram edildi. Tanıtım etkinliğinde yöresel yiyeceklerin yanı sıra Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan su böreği, mantı ve un helvası gibi yemekler ve tatlılar da yer aldı. - BAYBURT