'Okuma Seferberliği Projesi' Ödül Töreni Yatağan'da Gerçekleşti - Son Dakika
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'Okuma Seferberliği Projesi' Ödül Töreni Yatağan'da Gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Okuma Seferberliği Projesi Ödül Töreni', bu yıl Yatağan Bozüyük Kültür Evi'nde yapıldı. Projeye 105 çocuk ve 88 genç katıldı ve etkinlikler arasında kitap tanıtımı, antik kent gezileri ve sanat gösterileri yer aldı.

04.11.2024 22:13
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'Okuma Seferberliği Projesi' ödül töreni Yatağan'da yapıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Okuma Seferberliği Projesi Ödül Töreni', bu yıl Yatağan Bozüyük Kültür Evi'nde gerçekleşti. Projeye bu yıl 105 çocuk 88 genç okur katıldı.

Bu yıl 'Okuyorum, Öğreniyorum, Geziyorum' sloganıyla başlatılan proje, çocuklara kütüphane kültürünü kazandırmak, onları kitapla tanıştırmak, Muğla'nın Antik Kentlerini ve Ören yerlerinin tanıtılmasını amaçlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Yatağan'da gerçekleştirilen Okuma Seferberliği Ödül Töreni'nde çocuklar ve aileleri Yatağan'ı keşfetme fırsatı buldu. Stratonikeia Antik Kenti gezisi ile başlayan program, Pınarbaşı ve Bozüyük Köyü ziyareti ile devam etti. Programda; masal anlatımı, drama gösterisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mini konseri yer aldı.

Öğrenci velisi Berna Tanış, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen okuma seferberliğine 4 yaşındaki kızım Arya ile birlikte 2 yıldır aktif olarak katılıyorum. Kızım için çok şey kattı. Okuma kitaplarına olan ilgisini daha da arttırdı. Bunda kütüphane personellerimizin ilgileri ve yaklaşımları tabi ki de büyük rol oynadı. Bu anlamda Muğla Büyükşehir Belediyemize ve kütüphane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek nesillere kültürün doğru aktarılması ve çocukların kitap okuma alışkanlıklarının oluşmasının önemine değinen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, "Muğla'mızın zengin tarihini kitaplarla keşfettiğimiz bir yılın daha sonundaki ödül töreninde beraberiz. Bu yılki temamız 'Okuyorum, öğreniyorum, geziyorum' temasıydı. Çocuklar, kitaplar ile başlayan bu yolculukta sizlerin de bu yolculuğa ortak olmanız, sizlerin fikirlerinizi almamız çok önemli. Çünkü bu gelecek sizlerin geleceği. Bizler de onlar için çalışacağız. Unutmayın, her satır, her kitap, bir soru bir macera. Bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Çünkü bizlerin sizler için inanılmaz bir heyecanımız var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Okuma Seferberliği Projesi' Ödül Töreni Yatağan'da Gerçekleşti - Son Dakika

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