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Ölçü ve tartı aletleri muayenesinde son gün 28 Şubat - Son Dakika

Ölçü ve tartı aletleri muayenesinde son gün 28 Şubat

27.01.2022 12:26
Ölçü ve tartı aletleri muayenesinde son gün 28 Şubat

Periyodik olarak muayene yapılması gereken ölçü ve tartı aletleri için işyeri sahiplerinin beyan verme süresi 28 Şubat 2022'de sona erecek.

Periyodik olarak muayene yapılması gereken ölçü ve tartı aletleri için işyeri sahiplerinin beyan verme süresi 28 Şubat 2022'de sona erecek.

Her türlü ölçü ve tartı aletlerinin doğru ve ayarlı bir şekilde kullanılabilirliğinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 9. Maddesine göre belli aralıklarla muayeneleri yapılıyor. Üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan 2000 kg'a kadar olan 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg'a kadar olan mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, tek parçalı ağaç metreler, akıcı maddeler için hacim maddeleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar hassas olmayan kütle ölçülerinin periyodik muayene süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. Damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik ve stok muayeneleri için, kullanıcılar tarafından Nevşehir Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluğuna en geç 28 Şubat 2022 mesai saati bitimine kadar başvurması gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde, müracaatlarını gerçekleştirmesi istendi. - NEVŞEHİR

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Nevşehir, 28 Şubat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ölçü ve tartı aletleri muayenesinde son gün 28 Şubat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölçü ve tartı aletleri muayenesinde son gün 28 Şubat - Son Dakika
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