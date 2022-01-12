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Öldürülen avukatın kardeşi isyan etti - Son Dakika

Öldürülen avukatın kardeşi isyan etti

12.01.2022 13:00
Öldürülen avukatın kardeşi isyan etti

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız canlı yayında isyan etti.

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız canlı yayında isyan etti.

Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak acısını paylaştı.

"Benim ablamın sesi gitti, soluğu gitti. Gerçekten melek gibi bir insandı"

Merve Yıldız, avukat ablası Dilara Yıldız'ın katil eski nişanlı Oktay Dönmez ile araba alım-satımı sırasında tanıştığını anlatarak "Oktay Dönmez araç satıyordu, ona ulaştı almak için. Duygusal bir boşluktaydı. Kandı, kandırıldı, güvendi, nişanlandı ama nişanından 2 hafta önce gerçek yüzünü gördü. Dışarıya karşı agresif yapılı bir insandı, fark edince ablam ayrılmak istedi" dedi.

Dilara Yıldız'ın hemen ayrıldığını ama eski nişanlısının peşini bırakmadığını, Yıldız'ın yılbaşı için memleketi Samsun'a gittiği sırada eve geldiğini belirtti. Güvenliği eski nişanlıyı içeri almamaları için uyardıklarını ama yine de çilingirle içeri girebildiğini söyleyip isyan etti. Eve girince ablasını darbettiğini anlatarak, "Amacı en baştan beri maddiymiş. Senetler imzalatmaya çalışıyor, evini arabasını almak için" dedi. Yıldız ablasının kurtulmaya çalıştığını belirterek "Ablam bir şekilde kandırıyor, diyor ki "hastaneye gidelim, kötüyüm" Yolda demek ki anladı başka bir hastaneye gitmeyeceğini ve öleceğini. Kandırıyor "açım" diye. Karakolun yanındaki restorana götürüyor. Orada beni aradı, şifreli konuştu. Ben anladım yanında olduğunu. Polisleri aradım ihbar ettim. O an arkadaşı da nerede olduğunu anlayıp kocasını yollamış ama kurtaramadı" dedi. Eski nişanlısının polisler gelince ablasına kurşun yağdırdığını anlatan Yıldız "Benim ablamın sesi gitti, soluğu gitti. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kadınlara yardım eder, ücretsiz davalarına bakardı. Çocuklara burs bağlardı. Kadınların öldürüldüğü davalara bakmazdı. Ben biliyorum ki namlunun ucunda yaşam süren başka kadınlar var. Ben ablamı koruyamadım ama sonuna kadar o kadınların yanındayım" dedi. - İSTANBUL

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Neler Oluyor Hayatta, Nur Tuğba Namlı, Dilara Yıldız, İsyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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