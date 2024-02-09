Öldürülen Ramazan Pişkin'in avukatı: 'Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öldürülen Ramazan Pişkin'in avukatı: 'Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır'

Öldürülen Ramazan Pişkin\'in avukatı: \'Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır\'

Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Pişkin ailesinin avukatı açıklama yaparak, 'Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır' dedi.

09.02.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öldürülen Ramazan Pişkin'in avukatı: "Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır"

İSTANBUL - Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Pişkin ailesinin avukatı açıklama yaparak, "Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır" dedi.

Fatih'te Diyarbakırlı 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli Erkan B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Pişkin ailesinin avukatı Ebubekir Esat Baş, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır"

Ramazan Pişkin'in 31 Ocak 2024 tarihinde kendisinin işlettiği 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri' isimli çay ocağında saat 13.40 sıralarında fail tarafından göğüs kısmından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirten avukat Baş, "Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır. Yine sosyal medyada, hedef gösterme ve komplo teorilerinin en başta Ramazan Pişkin'in aile mensuplarına ve sevenlerine zarar verdiğini, en önemlisi de yanlış ve eksik bilgilerle hareket eden medya unsurlarının ülke huzuruna, İslami camianın kardeşlik hukukuna halel getirebileceğini ifade ediyoruz" dedi.

"Ramazan Pişkin dosyası üzerinden kirli hesaplar yapanlar, konuyu istismar edenler, Müslüman grupları karalamak ve aralarında huzursuzluk çıkarmak amacındadırlar"

Açıklamasına devam eden Avukat Baş, "Ramazan Pişkin dosyası üzerinden kirli hesaplar yapanlar, konuyu istismar edenler, Müslüman grupları karalamak ve aralarında huzursuzluk çıkarmak amacındadırlar. Fail hakkında ağır uyuşturucu bağımlısı olduğu, bununla birlikte akıl sağlığının yerinde olduğu bilgileri sabittir. Diyarbakırlı halkın, oradaki cemaat ve grupların bu mesele üzerinden yahut Türkiye'de bulunan birçok kesimin bu meseleyi tartışma konusu yapması yahut bu meseleyi istismar edebilecek şekilde bilgi ve belge olmaksızın değerlendirmelerde bulunmasının doğru olmadığını ve yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Cuma günü gün boyu Ramazan Pişkin'in kendi mekanında taziyesinin olacağını buradan halkımıza duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

  • Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
    16:51 Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

    Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı
    16:45 TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.

  • Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
    16:17 Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Uyuşturucu, İstanbul, Cinayet, Soruşturma, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öldürülen Ramazan Pişkin'in avukatı: 'Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır' - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:16:07. #1.13#
SON DAKİKA: Öldürülen Ramazan Pişkin'in avukatı: 'Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı söylemleri gerçek dışıdır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement